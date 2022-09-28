Петербургский работодатель объяснил, как забронировал сотрудников от мобилизации

Петербургский работодатель объяснил, как забронировал сотрудников от мобилизации
Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге начали размещать вакансии с обещанием бронирования сотрудников от частичной мобилизации. Городским работодателям разъяснили процедуру брони.

Генеральный директор РусГлавСнаб Иосиф Сочинава отметил в разговоре с «МК в Питере», что в компании есть работники, которые пойдут на фронт по повестке, а есть те, кто останется и будет выполнять оборонные заказы.

По словам руководителя, компания работает на ВПК и обязана выполнять государственные оборонные заказы.

«Для нас это и есть долг Родине, который мы должны выполнить, если все уйдут на фронт, то кто здесь будет работать», — сказал Сочинава.

Сотрудников, которые умеют воевать и сами изъявили желание, отправят на фронт — удерживать их никто не будет.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что служба «122» в Петербурге начнет отвечать на вопросы о частичной мобилизации.

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