Петербургский работодатель объяснил, как забронировал сотрудников от мобилизации

В Петербурге начали размещать вакансии с обещанием бронирования сотрудников от частичной мобилизации. Городским работодателям разъяснили процедуру брони.
Генеральный директор РусГлавСнаб Иосиф Сочинава отметил в разговоре с «МК в Питере», что в компании есть работники, которые пойдут на фронт по повестке, а есть те, кто останется и будет выполнять оборонные заказы.
По словам руководителя, компания работает на ВПК и обязана выполнять государственные оборонные заказы.
«Для нас это и есть долг Родине, который мы должны выполнить, если все уйдут на фронт, то кто здесь будет работать», — сказал Сочинава.
Сотрудников, которые умеют воевать и сами изъявили желание, отправят на фронт — удерживать их никто не будет.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что служба «122» в Петербурге начнет отвечать на вопросы о частичной мобилизации.