Служба «122» в Петербурге начнет отвечать на вопросы о частичной мобилизации

Служба &#171;122&#187; в Петербурге начнет отвечать на вопросы о частичной мобилизации
Фото: Unspalsh

В Петербурге расширили возможности кол-центра на базе единой информационно-справочной службы «122».

Как сообщили в городском правительстве, теперь служба информировать петербуржцев о деталях частичной мобилизации. Горожане смогут узнать о способах вручения повестки и о том, что можно считать надлежащим уведомлением подлежащего мобилизации. Также специалисты расскажут, можно ли самостоятельно узнать, подлежит ли человек мобилизации, и что будет с трудовым договором.

В петербургской администрации отметили, что эта горячая линия стала официальным источником информации. К петербуржцам обратились с просьбой не доверять «экспертам» в социальных сетях и телеграм-каналах.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что власти Петербурга опровергли ограничения на выезд из города. В Смольном заявили, что решения об ограничениях на выезд могут приниматься только на федеральном уровне.

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