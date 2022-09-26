Власти Петербурга опровергли ограничения на выезд из города

В Смольном назвали фейком информацию о введении ограничений на выезд из Петербурга для мобилизованных.

В социальных сетях ранее распространилось «постановление» губернатора, ограничивающее выезд петербуржцев, подлежащим частичной мобилизации, за пределы города. Однако, как объяснили в Смольном, данная информация не соответствует действительности.

Замначальника управления информации администрации губернатора Лариса Головина заявила, что решения об ограничениях на выезд могут приниматься только на федеральном уровне. Она добавила, что вся достоверная информация о решениях петербургского правительства публикуется на сайте Смольного, пишет «Петербургский дневник».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге заработал чат-бот, информирующий о деталях частичной мобилизации.