В Петербурге задержали девятиклассника, скрутившего ради интима школьницу у «Проспекта Большевиков»

В Невском районе Петербурга правоохранители задержали 15-летнего юношу, который силой принудил к интиму школьницу у метро «Проспект Большевиков».

Как стало известно Gazeta SPb, 3 октября в квартире по Дегтярному переулку правоохранители задержали ученика 9 класса по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера.

Напомним, что ранее в полицию поступило заявление от 14-летней школьницы о том, что у станции метро «Проспект Большевиков» знакомый из соцсетей применил к ней физическую силу и завел на 16 этаж дома по Российскому проспекту. Там злоумышленник силой принудил девушку к интиму и после этого скрылся с места происшествия.

По факту произошедшего Следственный отдел Невского района возбудил уголовное дело по пункту «б» части 4 статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Задержанного юношу 4 октября поместят в изолятор временного содержания.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что знакомый из соцсетей скрутил 14-летнюю школьницу у метро «Проспект Большевиков» и силой склонил к интиму