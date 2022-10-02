Знакомый из соцсетей скрутил 14-летнюю школьницу у метро «Проспект Большевиков» и силой склонил к интиму

Знакомый из соцсетей скрутил 14-летнюю школьницу у метро &#171;Проспект Большевиков&#187; и силой склонил к интиму
Фото: unsplash

В Невском районе Петербурга на 14-летнюю школьницу напал знакомый из соцсетей — мужчина поймал девушку у станции метро, затащил в дом и надругался над ней. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

Как стало известно Gazeta.SPb, поздним вечером 1 октября в полицию в сопровождении родителей обратилась 14-летняя школьница с сообщением о том, что в тот день около 16:00 на нее напал неизвестный злоумышленник у станции метро «Проспект Большевиков.

Преступник применил к девушке физическую силу и завел на 16 этаж дома по Российскому проспекту. Там мужчина силой принудил школьницу к интиму и скрылся с места преступления.

Как выяснилось, пострадавшая ранее познакомилась со злоумышленником в социальных сетях. После происшествия девушка пришла домой к подруге, откуда ее забрали родители.

После того, как семья заявила в полицию, девушку отвезли в больницу — у нее диагностировали поверхностные травмы живота, нижней части спины и таза. Пострадавшей оказали медицинскую помощь и отправили на амбулаторное лечение.

Следователи просматривают записи с камер видеонаблюдения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что В Петербурге 17-летнюю продавщицу овощного ларька изнасиловал мужчина из социальной сети.

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