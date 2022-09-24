В Петербурге 17-летнюю продавщицу овощного ларька изнасиловал мужчина из социальной сети

Знакомство в социальной сети обернулось для семнадцатилетней девочки изнасилованием на пересечение улицы Софийской и КАД. Мужчина две недели поддерживал связь с подростком через сеть, после чего встретив у работы, увез ее и совершил половой акт.

Как стало известно Gazeta.SPB, 23 сентября в полицию обратилась жительница Красного Села, которая заявила об изнасиловании ее дочери 2005 года рождения. По словам женщины инцидент произошел около недели назад.

Сама девочка пояснила, что боялась рассказать о произошедшем родственникам. Она поделилась, что работает в овощном ларьке продавщицей, и как-то раз после смены в одной из социальных сетей ей написал неизвестный. Они начали общаться и созваниваться, девочка предполагала, что ему столько же лет, сколько и ей. Известно также, что злоумышленник просил присылать ему интимные фотографии, но несовершеннолетняя отказалась.

Позже мужчина захотел увидеть девочку вживую, и она сказала подъехать к месту ее работы. Там преступник пытался уговорить ребенка поехать с ним, но получил отказ, после чего схватил подростка и увез на пересечение улицы Софийской и КАД. Там, на стоянке, он изнасиловал пострадавшую, и уехал с места происшествия.

По словам несовершеннолетней, после этого они какое-то время снова поддерживали диалог через социальную сеть и назначили встречу по договоренности, но девочка, увидев злоумышленника, к нему больше не подошла.

Внешне неизвестный азиатской внешности, ростом 170 см, худощавого телосложения. В момент преступления был одет в темно-серую куртку, белую рубашку, белые брюки и коричневые туфли.

В настоящий момент злоумышленника разыскивают.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что суд Петербурга отправил под арест мужчину, обвиняемого в изнасиловании 21-летней студентки из Белоруссии.