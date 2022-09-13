Петербургский суд отправил обвиняемого в изнасиловании студентки под стражу до 9 ноября

Петербургский суд отправил обвиняемого в изнасиловании студентки под стражу до 9 ноября. Фото: Unsplash

Петербургский суд отправил обвиняемого в изнасиловании студентки под стражу до 9 ноября. Фото: Unsplash

Приморский районный суд Санкт-Петербурга отправил под арест мужчину, обвиняемого в изнасиловании 21-летней студентки из Белоруссии.

В Объединенной пресс-службе судов рассказали, что процесс проходил в закрытом режиме. В итоге было решено оставить злоумышленника под стражей до 9 ноября.

По версии следствия, 9 сентября обвиняемый, действуя умышленно, внутримышечно ввел потерпевшей неустановленное вещество, после чего девушка не могла оказать ему сопротивление. Используя физическую силу, преступник изнасиловал потерпевшую, а также украл деньги с ее карты.

Мужчину задержали 10 сентября и в тот же день предъявили обвинение, но вину он не признал и отказался от дачи показаний.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге задержали жителя Мурино за изнасиловании молодой петербурженки и краже ее денег.