Рецидивист изнасиловал петербургскую студентку и украл ее деньги

Рецидивист изнасиловал петербургскую студентку и украл ее деньги
Фото: google.maps

Жителя Мурино задержали по подозрению в изнасиловании молодой петербурженки и краже ее денег.

Все произошло вечером 9 сентября в квартире дома 10 по Плесецкой улице в Приморском районе. Гость 21-летней студентки изнасиловал ее, а после через онлайн-банк украл 4 тысячи рублей. Девушка написала заявление в полицию.

Как стало известно Gazeta.SPb, подозреваемого поймали на проспекте Испытателей. Сотрудники ДПС остановили его автомобиль «Лада Гранта» и доставили мужчину в отдел.

Возбуждены уголовные дела по статьям об изнасиловании и краже. 33-летнего безработного жителя Мурино поместили в изолятор временного содержания.

Также установлено, что у задержанного за плечами несколько судимостей за вымогательство, кражи, грабеж и насильственные действия сексуального характера и принуждение к ним. Все преступления он совершил в Дагестане.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пьяный петербуржец до смерти избил своего отца и сбежал в Ленобласть.

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