Пьяный петербуржец до смерти избил своего отца и сбежал в Ленобласть

Жителя Петербурга, подозреваемого в смертельном избиении своего отца, удалось отыскать в Ленобласти.

Инцидент произошел вечером 9 сентября в квартире на Лермонтовском проспекте, 8. Полицию и скорую помощь вызвала супруга потерпевшего, сообщив о его избиении.

Спасти 50-летнего мужчину не удалось, он скончался от полученных травм на месте происшествия.

Как стало известно Gazeta.SPb, ссора между родственниками произошла после застолья с алкоголем. Во время конфликта 26-летний мужчина набросился с кулаками на отца, а после сбежал.

Подозреваемого нашли накануне днем рядом с психиатрической больницей в селе Никольское Гатчинского района. Сотрудник уголовного розыска доставил его в отдел полиции для допроса, после чего мужчину поместили в изолятор.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что погибший зацепер на час задержал следовавший в Петербург «Сапсан».