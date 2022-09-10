Погибший зацепер на час задержал следовавший в Петербург «Сапсан»

Молодой человек погиб на крыше высокоскоростного поезда «Сапсан» по пути из Москвы в Петербург.

Инцидент произошел сегодня днем в Нижегородской области. Ровно в полдень «Сапсан» остановился на железнодорожной станции Угловка и провел там почти час. Причиной стало обнаружение на крыже вагона тела зацепера. Он получил смертельные травмы во время нелегальной поездки.

К месту были вызваны причастные службы. Спустя 47 минут поезд продолжил путь в Петербург, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что парапланерист из Петербурга погиб в Таджикистане. Во время полета он потерял управление и насмерть разбился. На летательном аппарате он был один. Мужчина находился в Таджикистане по работе.