Парапланерист из Петербурга погиб в Таджикистане

Парапланерист из Петербурга погиб в Таджикистане
Фото: unsplash

Петербургский бизнесмен Павел Чернов погиб при падении с параплана в горах Таджикистана.

Мужчина находился в Таджикистане по работе. Утром он отправился в горы под Душанбе, чтобы полетать на параплане. Однако во время полета он потерял управление и насмерть разбился. На летательном аппарате он был один, рассказала его супруга в разговоре с «Фонтанкой».

О смерти петербуржца также сообщили его друзья из петербургского мотосообщества «Мотосолидарность».

«Погиб один из самых светлых людей, составляющих основу нашего Питерского мотосообщества. Погиб Паша Мотовоз. Таких искренних, душевных, и в то же время скромных, людей мало, друзья. Человек дела, человек слова…», — говорится в сообщении.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что водитель «Соляриса» скончался после лобового ДТП под Выборгом.

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Парапланерист из Петербурга погиб в Таджикистане
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