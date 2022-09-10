Водитель «Соляриса» скончался после лобового ДТП под Выборгом

Автомобилист не выжил после серьезной аварии в Выборгском районе Ленобласти.

Как стало известно Gazeta.SPb, все случилось накануне около 13:30 на трассе между поселками Подгорье и Первомайское. Женщина за рулем Nissan Juke на закруглении дороги вылетела на встречку, где врезалась в Hyundai Solaris.

За рулем легковушки находился 62-летний житель Петербурга. Он получил тяжелые травмы и был госпитализирован в первомайскую больницу, где впоследствии скончался.

42-летняя водитель кроссовера в этом году не попадалась за нарушением правил дорожного движения. В отделе полиции ее опросили и отпустили под обязательство о явке.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что отец с ребенком на руках попал под машину на Таврической улице.