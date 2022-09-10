Отец с ребенком на руках попал под машину на Таврической улице

Отец с ребенком на руках попал под машину на Таврической улице
Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

В центре Петербурга автомобиль сбил пешехода с маленьким ребенком на руках. Мальчик в больнице.

Как стало известно Gazeta.SPb, утром 9 сентября водитель арендованного «Фольксваген Поло» сбил мужчину, который перебегал проезжую часть на Таврической улице в неположенном месте. На руках у пешехода был его трехгодовалый сын.

Отец не пострадал, а вот мальчику потребовалась госпитализация. Скорая помощь доставила его в детскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибами и ссадинами.

25-летний водитель «Фольксвагена» в этом году не привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Проводится проверка, дорожная полиция разбирается во всех обстоятельствах ДТП.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что застреленного мужчину нашли в кустах Юнтоловского заказника.

авария госпитализация дтп наезд на пешехода новости СПб ребенок таврическая улица


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Иммунолог Крючков назвал симптомы для срочного вызова скорой помощи
ETNT: названы побочные эффекты от употреблении картофеля
Финляндия опровергла сообщения о запрете на въезд в ЕС из России
Карл III официально стал новым королем Великобритании
Суббота стала самым теплым днем осени в Петербурге
Эндокринолог посоветовала есть овощи, чтобы снизить тягу к сладкому
Берег Финского залива может отступить на 200 метров к концу века
Водитель «Соляриса» скончался после лобового ДТП под Выборгом