Отец с ребенком на руках попал под машину на Таврической улице

В центре Петербурга автомобиль сбил пешехода с маленьким ребенком на руках. Мальчик в больнице.

Как стало известно Gazeta.SPb, утром 9 сентября водитель арендованного «Фольксваген Поло» сбил мужчину, который перебегал проезжую часть на Таврической улице в неположенном месте. На руках у пешехода был его трехгодовалый сын.

Отец не пострадал, а вот мальчику потребовалась госпитализация. Скорая помощь доставила его в детскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибами и ссадинами.

25-летний водитель «Фольксвагена» в этом году не привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Проводится проверка, дорожная полиция разбирается во всех обстоятельствах ДТП.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что застреленного мужчину нашли в кустах Юнтоловского заказника.