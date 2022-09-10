Застреленного мужчину нашли в кустах Юнтоловского заказника

Правоохранители Приморского района выясняют обстоятельства гибели мужчины, найденного мертвым в Юнтоловском заказнике.

Как стало известно Gazeta.SPb, труп неизвестного мужчины обнаружили в пятницу утром в кустах Юнтоловского заказника, неподалеку от дома на улице Оптиков, 51/1. Его нашел местный житель, который сразу позвонил в экстренные службы.

К месту происшествия направили полицейских, следователей, криминалистов и судмедэкспертов. Сотрудники правоохранительных органов установили, что это 47-летний петербуржец с Богатырского проспекта, работавший инженером в одном из предприятий. У него на шее было огнестрельное ранение, а рядом лежало охотничье ружье.

Проводится проверка, обстоятельства его смерти устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что анонимы заставили полицию искать взрывчатку в транспорте Петербурга и Ленобласти.