Анонимы заставили полицию искать взрывчатку в транспорте Петербурга и Ленобласти

В пятницу сотрудники полиции проверили почти сотню объектов транспорта и образования в Петербурге и Ленобласти на наличие взрывчатки.

Как стало известно Gazeta.SPb, утром 9 сентября на телефоны и электронные почты объектов транспорта и образования двух соседних регионов поступили анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах.

Правоохранителям пришлось обследовать на наличие взрывчатки 72 транспортных объекта и 12 образовательных учреждений. На время проверки администрации некоторых объектов решили эвакуировать людей. Всего на улицы вышли 6,7 тысячи человек.

Сообщения оказались ложными. Стражи порядка не нашли ни одного подозрительного предмета.

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