Бюджет фонда ОМС в Петербурге увеличили на 10,3 млрд рублей

Правительство Петербурга одобрило проект городского закона «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». В следующем году петербургский фонд ОМС будет располагать 142,4 миллиардами рублей.

По данным пресс-службы Смольного, власти Петербурга обсудили бюджет на 2023 год. В результате в следующем году почти на 8%, 10,3 миллиарда рублей, увеличится бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования. Всего бюджет фонда ОМС города составил 142,4 миллиарда.

«В последние годы уделяли особое внимание развитию здравоохранения. В период пандемии мы смогли оперативно увеличить объемы средств для борьбы с опасной инфекцией. Вводили в строй новые стационары-трансформеры, и в этом году введем еще один, закупали новое оборудование. Наша задача – обеспечить финансовую устойчивость городской системы здравоохранения. Фонд ОМС и страховые медицинские организации с этой задачей справляются», — отметил губернатор Петербурга.

Важно отметить, теперь норматив на одного застрахованного в Петербурге вырастет до 22,5 тысячи рублей, что в полтора раза выше федерального значения.При этом средняя зарплата медика увеличится на 4%.