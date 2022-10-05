Петербургские врачи приняли роды у 16-летней школьницы весом 38 килограмм

Врачи Педиатрического университета в Петербурге приняли роды у 16-летней девочки, которая весила всего 38 килограммов. Медики выполнили пациентке операцию кесарево сечение, и на свет появился здоровый доношенный мальчик.

По информации пресс-службы СПбГПМУ, врачи Педиатрического университета Петербурга помогли родить 16-летней девушке с экстремально маленьким весом — 38 кг. Школьнице потребовалось кесарево сечение.

По словам заместитель главного врача по акушерству и гинекологии СПбГПМУ Ларисы Романовой, юные беременные требуют особого отношения со стороны медицинского персонала.

«Эти роженицы – сами еще дети, они часто не готовы к родам – как психологически, так и физиологически», – подчеркнула Лариса Романова.

Юную пациентку на прошлой неделе госпитализировали в отделение патологии беременности, тщательно обследовали и подготовили к родам. Операция прошла без осложнений. Сейчас молодая мама чувствует себя хорошо, врачи и медсестры помогают ей освоить навыки ухода за малышом.

Девушка планирует окончить школу и получить профессию. Жить молодая семья будет с бабушкой роженицы, которая первой узнала о грядущем появлении малыша.

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