В Шушарах женщина убила грудного ребенка, придавив его во сне

В Шушарах женщина убила грудного ребенка, придавив его во сне. Фото: Pxhere

В Шушарах женщина убила грудного ребенка, придавив его во сне. Фото: Pxhere

В Пушкинском районе 7 сентября произошел несчастный случай с маленьким, недавно родившемся, ребенком.

Малыш погиб в одной из квартир на улице Валдайской поселка Шушары. Как стало известно Gazeta.SPB, во сне 28-летняя мать придавила свою маленькую дочь.

В Правоохранительные органы под утро, около 07:15, сообщил отец погибшего грудного ребенка. Мужчина является жителем Омской области. По его словам, страшный инцидент произошел ночью, когда жена заснула. Проснувшись, они увидели, что малышка не дышит.

Девочке едва исполнилось два месяца. Сейчас труп направлен в морг для выявления точной причины смерти. На теле погибшей признаков насильственной смерти не обнаружено.

Известно, что семья полная, благополучная, на профилактическом учете не состоит. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге погибшую при падении со шкафа почти двухлетнюю малышку регулярно избивала 23-летняя мать.