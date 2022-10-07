На форте Константин пройдет фестиваль воздушных змеев

В Кронштадте на форте Константин пройдет фестиваль воздушных змеев.

Как передают организаторы в официальной группе во «ВКонтакте», в субботу, 8 октября, пройдет мероприятие с воздушными змеями. Приглашаем всех желающих устроить символическое прощание с летом и запустить воздушного змея.

Кроме того, организаторы отметили, что будет шоу воздушных змеев, в котором примут участие: юркий геккон, сногсшибательная русалка, симпатичный скат и многие другие. Мероприятие начнется с 12:00 и продолжится до 15:00.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что в России ограничили скорость электросамокатов.