На форте Константин пройдет фестиваль воздушных змеев

На форте Константин пройдет фестиваль воздушных змеев
Фото: Pxhere

В Кронштадте на форте Константин пройдет фестиваль воздушных змеев.

Как передают организаторы в официальной группе во «ВКонтакте», в субботу, 8 октября, пройдет мероприятие с воздушными змеями. Приглашаем всех желающих устроить символическое прощание с летом и запустить воздушного змея.

Кроме того, организаторы отметили, что будет шоу воздушных змеев, в котором примут участие: юркий геккон, сногсшибательная русалка, симпатичный скат и многие другие. Мероприятие начнется с 12:00 и продолжится до 15:00.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что в России ограничили скорость электросамокатов.

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