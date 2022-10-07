В России ограничили скорость электросамокатов

В России приняли изменения правил дорожного движения, которые касаются электросамокатов. Теперь ездить на них можно не быстрее 25 км в час.

Движение электросамокатов, гироскутеров, моноколес и других будет регулироваться специальными дорожными знаками. Вес подобного электротранспорта, не должен превышать 35 кг, сообщает пресс- служба правительства России.

Ездить на электросамокатах разрешается по правой части дороги, если скоростной режим там ограничен 60 км в час и разрешено движение велосипедистов. Ездить можно людям старше 14 лет при условии, что у самоката или другого устройства есть тормозная система и фара белого и красного цвета.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что в России продлили ограничения полетов в 11 аэропортов до 16 октября.