Ученые превратили водоросли в биороботов для спасения мышей от пневмонии

Ученые превратили водоросли в биороботов для спасения мышей от пневмонии
Фото: unsplash
Ученые из США сделали из одноклеточных водорослей биороботов для доставки антибиотиков в легкие мышей, больных пневмонией. Такие конструкции действительно помогли грызунам справиться с бактериальной инфекцией в легких.

По информации N+1, для борьбы с глобальной антибиотикорезистентностью ученые постоянно ищут новые и эффективные способы доставки лекарств в организм. Так ученые из Калифорнийского университета в Сан Диего буквально «пришили» наночастицы к биороботу для того, чтобы вылечить пневмонию.

Водоросль была незаметна для иммунной системы, а ее подвижность помогала антибиотику лучше распространяться по организму. Поскольку такое лечение было экспериментальным, его нельзя было провести сразу на людях, и ученые начали с зараженных мышей, каждая из которых в результате выжила.

Кроме того выяснилось, что доставка антибиотика с помощью модифицированных водорослей существенно повышает эффективность препарата. Ученые также утверждают, что после лечения биороботами в тканях грызунов не нашли признаков повреждения или воспаления, соответственно, такое лечение безопасно для организма.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что Минздрав зарегистрировал первый в России препарат от оспы.

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