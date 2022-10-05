Минздрав зарегистрировал первый в России препарат от оспы

В России зарегистрировали первый противооспенный препарат отечественного производства «НИОХ-14». Врачи смогут применять его в лечении оспы обезьян.

По информации пресс-службы Роспотребнадзора, научный центр «Вектор» совместно с Новосибирским институтом органической химии имени Н.Н. Ворожцова СО РАН запатентовал первый в России препарат от оспы.

Доклинические исследования препарата показали безопасность и эффективность в борьбе со всеми видами ортопоксвирусов, в том числе с оспой обезьян. Ученые уже успели провести I фазу клинических исследований на 90 добровольцах в возрасте от 18 до 50 лет.

В ведомстве отметили, что механизм действия препарата заключается в блокировании формирования оболочки вируса, что позволяет остановить выход вируса и его дальнейшее распространение в организме.

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