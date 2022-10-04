В ряде регионов России запустят эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств

Госдума приняла закон об эксперименте по онлайн-продаже рецептурных лекарств. Испытают новую систему в Москве, Московской и Белгородских областях с 1 марта 2023 года по 1 марта 2026 года.

По информации ТАСС, во вторник, 4 октября, Госдума на пленарном заседании во втором и третьем чтениях приняла законопроект о проведении в некоторых регионах России эксперимента по онлайн-продаже лекарств, отпускаемых по рецепту.

Согласно принятому документу, эксперимент пройдет с 1 марта 2023 года по 1 марта 2026 года в Москве, Московской и Белгородских областях. В результате участники эксперимента смогут продавать онлайн рецептурные лекарственные препараты, включенные в перечень разрешенных к реализации, а сами рецепты на препараты могут быть оформлены в виде электронного документа.

Стоит отметить, что в эксперименте не будут участвовать отпускаемые бесплатно или со скидкой препараты для граждан, имеющих право на их приобретение за счет средств бюджета, а также лекарства, содержащие наркотические средства, психотропные вещества или спирт.

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