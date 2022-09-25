Россиянам перечислили лекарства, которые обязательно должны быть в домашней аптечке

Некоторые люди имеют дома свою медицинскую аптечку. Как правило, в ней хранятся только самые необходимые лекарства, которые могут понадобиться, например, при первой помощи. Между тем, есть и такие граждане, у которых запасы средств приготовлены на все случаи жизни. Однако существует конкретный список лекарств, которые желательно иметь в своей аптечке. Именно они чаще всего используются и могут понадобиться при заболеваниях или травмах.

Врач-гастроэнтеролог, врач-терапевт «СМ-Клиника» Шота Каландия в беседе с агентством «Прайм» обратила внимание, что в первую очередь в домашнюю аптечку нужно добавить жаропонижающие и обезболивающие средства. Чаще всего проявлением острого заболевания является повышенная температура тела. В таком случае подойдет парацетамол и ибупрофен. По словам врача, они достаточно эффективно снижают температуру и уменьшают боль.

Второе — это сорбенты, которые обычно используются при диарее. Специалист отметила, что эта группа препаратов связывает и выводит из желудочно-кишечного тракта токсические вещества различной природы, а также пищевые аллергены. Сюда входят смектит диоктаэдрический, полиметилсилоксана полигидрат и кремния диоксид коллоидный.

Антигистаминные препараты — третья группа. Они используются при аллергии, когда проявляется кожный зуд и слезотечение. В таком случае терапевт посоветовал брать те средства, которые не вызывают сонливость и нарушение концентрации внимания, например, цетиризин, лоратадин и эбастин.

Важный пункт в домашней аптечке — средства для обработки ран. Россиянам рекомендуется иметь дома растворы перекиси водорода, хлоргексидин, противомикробные мази или кремы.

При ссадинах, ушибах также можно взять препараты местного действия, которые обладают противовоспалительным и заживляющим действием.

Последней важной группой являются антациды, которые могут улучшить состояние при изжоге, отрыжке и дискомфорте после приема пищи. Среди них фосфат, алгедрат+ магния гидроксид и другие.

Врач подчеркнула, что важно соблюдать рекомендации по хранению препаратов. Использовать лекарства с истекшим сроком годности категорически не советуется.

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