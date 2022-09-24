Врач объяснил, как по изменениям на коже определить рак, диабет и цирроз печени

Врач объяснил, как по изменениям на коже определить рак, диабет и цирроз печени. Фото: Pxhere

Врач объяснил, как по изменениям на коже определить рак, диабет и цирроз печени. Фото: Pxhere

Некоторые проблемы со здоровьем можно узнать по изменениям на коже. Это могут быть высыпания, темные пятна или выпуклости.

Доктор Томи Митчел рассказал, что благодаря сигналам в эпидермисе, дерме и гиподерме человек понимает, что у него в организме есть нарушения. Об этом пишет «Доктор Питер».

Прежде всего, по мнению специалиста, нужно обратить внимание на несколько тревожных знаков на коже. Первый — это сыпь на груди. Митчел заметил, что чаще всего высыпания безвредны и проходят сами за несколько дней, но иногда бывают случаи, когда этот процесс указывает на патологию. Так, к сыпи может добавиться зуд, боль и покраснения, — начинается аллергический или инфекционный процесс.

Особенно, специалист советует насторожиться, когда на груди появляется «апельсиновая корка». Подобная сыпь может указывать на рак молочной железы.

Следующий тревожный симптом медики называют «себорейный кератоз«. Здесь речь идет о пигментных пятнах, которые доброкачественные и чаще всего возникают по мере взросления. В случае, если множество пятен появляется быстро, тогда необходимо срочно обратиться к врачу. По словам эксперта, есть вероятность, что в организме развивается опухоль.

Темные пятна в подмышках — тоже нехороший знак. Такие изменения могут указывать как на преддиабетное состояние организма, так и на диабет II типа. В случае гиперпигментации или черном акантозе помимо подмышек пятна можно заметить в складках кожи и паху. Однако не исключено, что темные пятна на коже подмышек могли появиться из-за воздействия солнца, бритья или использования дезодоранта.

Одним из самых редких симптомов являются фиолетовые пятна на коже. Такой симптом, как правило, говорит о дефиците кислорода в крови, что может привести к проблемам с сердцем и легкими.

Иногда встречается отложение жиров в виде узелков, или ксантомы, которые имеют желтовато-белесый цвет и говорят о переизбытке плохого холестерина или развитии диабета. Подобные изменения заметны вокруг глаз, на тыльной стороне рук, на ладонях, ягодицах, локтях или коленях.

Самым распространенным симптомом является зуд. В этом случае у человека может быть диагностирован плоский лишай, который незаразен, но обычно появляется при проблемах с иммунной системой. В некоторых случаях он указывает на хронический гастрит, цирроз печени, язву желудка или сахарный диабет.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с начала текущего года в России медики провели 4 сотни операций по трансплантации печени. Однако этой участи можно избежать, если вовремя обратить внимание на тревожные знаки.