Эксперты объяснили, как понять, что печень отказывает

В России с начала текущего года провели 4 сотни операций по трансплантации печени. Однако этой участи можно избежать, если вовремя обратить внимание на тревожные знаки и обратиться к врачу. Тогда появится вероятность, что печень спасут до того, как она полностью откажет.

Врач-гастроэнтеролог клинико-диагностического центра «Мединцентр» Наталья Слюняева в беседе с «aif.ru» рассказала, на какие тревожные сигналы организма стоит сразу же обратить внимание, чтобы спасти печень. Заболевания этого важного органа может передаваться, также оно может быть вызвано различными факторами, среди которых вирусы, злоупотребление алкоголем, ожирение.

Проблемы с печенью могут быть наследственными. Как правило, риску подвержены граждане с гепатитом, шаткой иммунной системой, люди с наличием желчнокаменной болезни, билиарного цирроза и наследственных заболеваний, например, болезни Вильсона или нарушения обмена железа.

Тревожные сигналы

Заболевание печени, по словам специалиста, иногда сразу можно даже не заметить, но позже обязательно появляются такие симптомы как желтуха, боль в животе и вздутие, отеки в ногах и лодыжках, зуд кожи, темный цвет мочи, бледный цвет стула, хроническая усталость, тошнота или рвота и потеря аппетита. В случае, если что-то из этих симптомов удалось обнаружить, рекомендуется сразу посетить врача.

Лечение

Пострадавшую печень можно вылечить, но все методы будут зависеть от типа недуга и степени его прогрессирования. Специалисты могут назначать лекарственную терапию. В таком случае будут прописаны препараты от вирусных инфекций, таких как гепатит, или от наследственных заболеваний. Возможно, человеку придется поменять свой образ жизни, придерживаться определенной диеты. В тяжелых случаях, когда уже прогрессирует печеночная недостаточность, придется провести трансплантацию печени.

Лечение, длительность курса, а также частоту приема препаратов определят врач. Слюняева отметила, что есть ситуации, когда за врачебной помощью надо обращаться немедленно. В частности, когда изменяется цвет мочи или кала, ощущается боль в правой верхней части живота, наблюдается пожелтение глаз и отек конечностей.

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