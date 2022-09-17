Эксперты раскрыли полезные и негативные стороны употребления витамина D

Витамин D найти в природе не так просто, однако способы его получения все же есть, например из лосося, сардин, обогащенного молока и злаков. Более того, организм сам вырабатывает витамин D под воздействием прямых солнечных лучей. Его дефицит может крайне негативно сказаться на работе организма.

Как выяснили специалисты Кливлендской клиники, по всему миру дефицитом витамина D страдают около миллиарда человек, при этом у 50% населения земли отмечается его недостаток. Исходя из этих данных и беспокоясь о своем здоровье, многие начинают принимать его в виде добавок. Eat This, Not That! пообщались с экспертами и выяснили, чем это может обернуться.

Скрытые симптомы

Диетолог и автор диеты при молочнице Лиза Ричардс объяснила, что дефицит витамина D можно сразу и не заметить, так как его признаки можно спутать с переутомлением от работы. Помимо усталости у людей, страдающим недостатком этого элемента, наблюдается выпадение волос, боли в мышцах, перепады настроения, ломкость костей и подавленность.

Дополнительный источник витамина D

Специалисты рассказали, что если каждый день принимать витамин D, то можно укрепить иммунную систему и прибавить сил. Также этот элемент помогает организму в использовании кальция для поддержания роста и здоровья костей. В случае, если витамина не хватает, этот процесс идет не так эффективно, и прочность костей значительно снижается. Особенно заметны последствия с возрастом.

Также активная форма витамина D способствует ослаблению воспалительных реакций в организме и повышению выработки иммунных клеток. Как правило, после устранения дефицита люди испытывают значительное облегчение и в плане выносливости.

Обратная сторона

Однако при приеме витамина D в виде добавок нужно помнить, что могут появиться побочные эффекты. Так как элемент является жирорастворимым, при приеме его содержание можно довести до токсичных уровней. Сначала человек может почувствовать тошноту, рвоту, частое мочеиспускание и проблемы с почками. В перспективе все может перерасти в плохое состояние костей и камни в почках. По словам специалистов, в среднем человеку требуется от 400 до четырех тысяч МЕ в сутки.

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