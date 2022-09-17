Биолог не рекомендует делать из картофеля маски для лица

Картофель считается полезным продуктом, но в некоторых случаях может нанести вред организму. Чаще всего это происходит тогда, когда овощ употребляют неправильно.

Например, по словам кандидата биологических наук Екатерины Барановой, нельзя добавлять зеленые клубни в рацион, так как это приведет к отравлению. Несколько советов о том, как не нужно использовать картофель эксперт дала в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Специалист отметила, что в некоторых видах технического картофеля скапливается соланин являющийся ядовитым органическим соединением. Кроме того не рекомендует злоупотреблять корнеплодами, долго хранившимися в сыром виде.

Еще одна ошибка, связанная с использованием этого овоща, — создание из него косметических средств. Например, масок для лица, которые могут привести к аллергическим реакциям, в том числе к дерматиту и высыпаниям на коже, заключила специалист.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что запекание еды в фольге может навредить человеческому организму. А вот на счет хранения продуктов в ней можно не переживать. Ученые давно выяснили, что этот метод безопасный для здоровья.