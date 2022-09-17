Эксперты предупредили, что запекание еды в фольге может навредить здоровью

Приготовление совершенно разных продуктов в фольге — достаточно распространенный способ. Правда, мало кто знает, что он может быть опасен из-за содержания в обертке вредных для организма веществ.

Выяснилось, что в фольге скрываются гормоноподобные вещества ксеноэстрогены. По словам врача-токсиколога, профессора Михаила Кутушова, при попадании в организм они «маскируются» под женские половые гормоны эстрогены и со временем могут создать гормональный дисбаланс. Об этом пишет издание «Доктор Питер».

Специалист перечислил и другие потенциальные опасности использования фольги для приготовления пищи. Те же самые ксеноэстрогены могут спровоцировать ожирение, дисфункцию щитовидной железы, бесплодие и даже рак.

Более того, нужно помнить, что фольга на 90% состоит из алюминия, а он, в свою очередь, может проникать в организм и накапливаться во внутренних органах, включая легкие, почки, щитовидную железу и мозг. Кутушов подчеркнул, что в результате могут развиться различные заболевания.

Своим мнением на счет приготовления продуктов в фольге поделилась и врач аллерголог-иммунолог, педиатр, патофизиолог Елена Парецкая. По ее словам, в фольге можно хранить и даже готовить, но необходимо соблюдать несколько важных правил.

Эксперт отметила, что в фольге действительно опасно запекать пищу, но это касается только тех продуктов, в которых есть кислоты, так как именно из-за них повышается риск попадания в пищу алюминия. Отмечается, если человек покупает специальную пищевую фольгу, то она должна быть покрыта оксидами, которые защищают ее от контакта с пищей и попадания опасных веществ в организм. Стоит отметить, что наличие в блюде и продуктах уксусной или лимонной кислоты закончится уничтожением защитной пленки. Парецкая не рекомендует готовить в фольге томаты, фрукты (особенно цитрусовые), соленые огурцы, сметану и алкоголь.

А вот на счет хранения продуктов в фольге можно не переживать. Ученые давно выяснили, что этот метод безопасный для здоровья.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сыр с плесенью в первую очередь специалист не рекомендовала употреблять женщинам, ждущим малыша. Также нежелателен этот продукт аллергикам и больным бронхиальной астмой.