Гастроэнтеролог рассказала, кому нельзя есть сыр с плесенью

Гастроэнтеролог рассказала, кому нельзя есть сыр с плесенью. Фото: Pxhere

Гастроэнтеролог рассказала, кому нельзя есть сыр с плесенью. Фото: Pxhere

В первую очередь специалист не рекомендовала употреблять сыр с плесенью женщинам, ждущим малыша. Оказалось, благородный продукт может содержать бактерии под названием листерии.

По словам диетолога, гастроэнтеролога Нурии Диановой, из-за употребление сыра с плесенью беременные могут заболеть листериозом, что опасно для плода. Об этом пишет «Ямал1» со ссылкой на Общественную службу новостей.

Эксперт заметила, что несмотря на то, что продукт полезен, он может выделять токсичные вещества. Сыр с плесенью не подходит детям до пяти лет, а также взрослым, имеющим проблемы с ЖКТ. Онкологические заболевания тоже могут стать противопоказанием для употребления деликатеса.

Также нежелателен сыр с плесенью аллергикам и больным бронхиальной астмой. Таким людям лучше сделать предпочтение в пользу адыгейского сыра и моцареллы.