В Пушкине заработал первый в России хоспис для молодых взрослых

В Пушкине заработал первый в России хоспис для молодых взрослых
Фото: Pxhere

В Петербурге 8 октября открылся первый в России хоспис для молодых взрослых. В это учреждение смогут приезжать молодые люди, которым уже исполнилось 18 лет, но которые еще не готовы наблюдаться в полностью взрослых хосписах.

По информации пресс-службы Смольного, в Пушкине в историческом здании на Московском шоссе открылся первый в России хоспис для молодых взрослых. Ранее в здании располагались детские учреждения здравоохранения.

Открытие хосписа приурочили ко Всемирному дню хосписной и паллиативной помощи. Первый хоспис был открыт в стране в 1990 году в Петербурге, а в 2010 году в Северной Столице заработал первый в России детский хоспис

В Смольном отметили, что до 18 лет россиянам можно находиться в детском хосписе, а потом им приходится идти во взрослый несмотря на то, что ребята не всегда готовы так резко переходить во взрослую жизнь. Им нужна особая помощь, поэтому в хосписе будут оказывать не только медицинскую, но и духовную, психологическую и социальную поддержку.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что в Петербурге сокращено количество коек для больных с COVID-19.

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