В Петербурге сокращено количество коек для больных с COVID-19

В петербургских больницах сократили количество коек для коронавирусных больных до 2623.

Сокращение коек произошло в Детской клинической больнице № 5 им. Н. Ф. Филатова, там вывезли 112 инфекционных коек и 95 коек — из Госпиталя для ветеранов войн, сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению.

Из 2623 коек для больных COVID-19 свободными остаются 22,9%.

Напомним, за прошедшие сутки по данным сайта «стопкороновирус.рф» в Петербурге выявили 1763 новых случаев Covid-19, 3861 человек выздоровел и 24 не смогли справиться с болезнью.

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