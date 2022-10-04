В Ленобласти восьмилетний ребенок с ДЦП едва не задохнулся в фиксирующих ремнях по недосмотру медсестры

В Приозерском районе Ленобласти восьмилетний мальчик с ДЦП впал в кому после того, как его без присмотра оставила медсестра в сломанном кресле фиксации. Возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Gazeta.SPb, утром 03 сентября из Приозерской больницы в полицию поступила телефонограмма о том, что в реанимацию в тяжелом состоянии скорая помощь привезла 8-летнего мальчика. Ребенку поставили диагнозы — асфиксия и кома 3 степени.

Помимо новых диагнозов, ребенок уже имел несколько инвалидностей из-за органического поражения головного мозга, ДЦП, нижнего парапареза, грубой задержки нервно-психического и речевого развития, частичной атрофии зрительных нервов, и т.д.

Прибывшие на место происшествия правоохранители выяснили, что парой часов ранее с ребенком произошел несчастный случай из-за недосмотра младшей медицинской медсестры. Женщина посадила мальчика на поврежденное кресло и не зафиксировала от соскальзывания, после чего оставила ребенка без присмотра не менее чем на 25 минут.

Мальчик соскользнул с кресла и повис шеей на фиксирующих ремнях. В результате от сдавливания у ребенка развилась асфиксия тяжелой степени, которая расценивается как состояние, причинившее тяжкий вред здоровью.

Медсестру задержали на месте происшествия по подозрению в совершении данного преступления. Ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

По факт произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 2 статье 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

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