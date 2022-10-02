В квартире на Руставели установщик окон нашел труп своей задушенной сожительницы

В Калининском районе Петербурга местный житель обнаружил свою сожительницу лежащей на полу в коридоре без признаков жизни. На ее теле присутствовали следы, говорящие об удушении.

Как стало известно Gazeta.SPb, вечером 1 октября в полицию поступило сообщение от 57-летнего установщика окон о том, что в своей квартире на улице Руставели он обнаружил труп своей сожительницы с телесными повреждениями.

Прибывшие на место оперативники обнаружили в квартире на полу коридора труп 51-летней петербурженки. На ее теле были видны следы травматического удушения.

Труп направили в морг для установления причины смерти, а с места происшествия изъяли следы пальцев рук и обуви. Расследованием загадочной смерти женщины займутся уполномоченные отделы правоохранения.

Ранее Gazeta.Spb рассказывала, что в Ленсоветовском мужчина застрелил собутыльника и жил с трупом неделю.