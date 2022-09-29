В Ленсоветовском мужчина застрелил собутыльника и жил с трупом неделю

Полиция расследует убийство мужчины, застреленного в квартире в поселке Ленсоветовский.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне днем очевидцы сообщили в полицию о найденном трупе в квартире дома 1 в Ленсоветовском. Участковый установил, что труп уже начал разлагаться. В области левого глаза мужчины было огнестрельное отверстие.

В этой же квартире сразу задержали 49-летнего мужчину. Правоохранители выяснили, что 20 сентября погибший пришел к задержанному в гости. Они вместе выпили, после чего между ними произошла ссора. Во время конфликта хозяин застрелил собутыльника и оставил его труп у себя в квартире.

С места происшествия изъяли молоток и одноствольное огнестрельное оружие «Сайга».

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пьяный житель деревни под Лугой напугал людей пробежкой по улице с оружием.