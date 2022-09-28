Пьяный житель деревни под Лугой напугал людей пробежкой по улице с оружием

В деревне Лужского района Ленобласти у местного жителя, бегавшего по улице с оружием, нашли домашний склад боеприпасов.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне вечером жители деревни Надбелье вызвали полицию, пожаловавшись на 56-летнего соседа, бегавшего по улице с огнестрельным оружием.

Мужчину отыскали в его частном доме на Центральной улице. Он был сильно пьян и спал в своей кровати. Полицейские заодно решили осмотреть его дом и нашли на веранде боеприпасы. Изъято двуствольное охотничье ружье, пистолет с барабаном и патронами, пакет с патронами и пулями, а также патронташ.

Со слов мужчины, данное оружие досталось ему вместе с домом от умершего родственника.

Оружие и боеприпасы отправили на экспертизу в Петербург. Проводится проверка.

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