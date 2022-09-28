Салон связи на бульваре Новаторов обнесли на 110 тысяч рублей

Двое неизвестных с газовым баллончиком напали на продавца салона связи и похитили пять смартфонов.

Как стало известно Gazeta.SPb, все случилось накануне в 21 час на бульваре Новаторов, 71. Мужчины ворвались в салон связи и распылили газовый баллончик в лицо 31-летнему продавцу. После они забрали пять смартфонов с витрины и скрылись с добычей. Телефоны в сумме стоили почти 110 тысяч рублей. После визита разбойников продавец нажал тревожную кнопку.

Полиция установила приметы преступников. Оба славянской внешности, на вид около 30-35 лет, среднего роста. Были одеты в темную одежду.

С места происшествия изъяли видео с камер, отпечатки пальцев и следы обуви.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Приозерске задержали ночного налетчика на магазины.