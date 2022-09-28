Салон связи на бульваре Новаторов обнесли на 110 тысяч рублей

Салон связи на бульваре Новаторов обнесли на 110 тысяч рублей
Фото: google.maps

Двое неизвестных с газовым баллончиком напали на продавца салона связи и похитили пять смартфонов.

Как стало известно Gazeta.SPb, все случилось накануне в 21 час на бульваре Новаторов, 71. Мужчины ворвались в салон связи и распылили газовый баллончик в лицо 31-летнему продавцу. После они забрали пять смартфонов с витрины и скрылись с добычей. Телефоны в сумме стоили почти 110 тысяч рублей. После визита разбойников продавец нажал тревожную кнопку.

Полиция установила приметы преступников. Оба славянской внешности, на вид около 30-35 лет, среднего роста. Были одеты в темную одежду.

С места происшествия изъяли видео с камер, отпечатки пальцев и следы обуви.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Приозерске задержали ночного налетчика на магазины.

бульвар новаторов новости СПб разбой салон связи


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Страхование и финансы названы самой высокооплачиваемой сферой деятельности ...
В России построят и реконструируют более 130 объектов обращения ТКО
Пьяный житель деревни под Лугой напугал людей пробежкой по улице с оружием
Врач Абакумов предостерег от лечения ОРВИ с помощью перекиси водорода
Петербургский работодатель объяснил, как забронировал сотрудников от мобилизации
Смольный выделил землю под строительство теннисного центра и газовой ...
Школьник на роликах промчался на красный свет и попал под машину у ...
Безработных петербурженок задержали за обман пенсионерки на 1,3 млн рублей