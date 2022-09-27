В Приозерске задержали ночного налетчика на магазины

В Приозерске рецидивист за ночь совершил два разбойных нападения на круглосуточные магазины ради алкоголя.

Как стало известно Gazeta.SPb, первым магазином, который посетил злоумышленник, стал «Росал» на улице Гоголя. Вооруженный мужчина вошел в магазин и ударил ножом 28-летнего кассира, а после скрылся с бутылкой вина.

Через 20 минут мужчина уже был в другом магазине — «21 век» на Ленинградском шоссе. Туда злоумышленник пришел уже с молотком. Под угрозой расправы он вытащил из кассы 5 тысяч рублей, украл с полок бутылку вина и сигареты и сбежал.

Сотрудника «Росала» госпитализировали с проникающим колото-резаным ранением брюшной стенки в состоянии средней степени тяжести.

Предполагаемого разбойника задержали накануне у дома на улице Суворова. Полиция установила, что за спиной у 35-летнего безработного мужчины целая серия судимостей за кражи, грабежи и автоугоны.

Возбуждены уголовные дела о разбое.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербургская пенсионерка отдала мошенникам валюту для спасения дочери в Швеции.