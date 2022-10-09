Российский донор пожертвовал свой костный мозг итальянцу с тяжелой формой лейкимии

Больной лейкемией итальянец получил костный мозг от донора из России. Мужчине провели пересадку донорского органа уже на следующий день после экстренной донации.
По информации РИА Новости, в итальянском городе Реджо-Калабрия пациент онкологического отделения получил костный мозг от донора из российской провинции.
Страдающий от тяжелой формы лейкемии 55-летний итальянец нуждался в срочной пересадке костного мозга. В международной базе данных нашелся единственный идеально подходящий больному донор — им оказался житель одного из российских регионов, расположенного в пяти часах полета от Москвы.
Из-за отсутствия прямых перелетов между двумя странами и невозможности получить визы в короткие сроки местом для передачи донорского органа был выбран Стамбул. Там российский врач передал его итальянскому курьеру, чтобы уже на следующий день итальянские хирурги приступили к операции.
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