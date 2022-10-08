Ученые доказали, что поглаживание собак улучшает ментальное здоровье людей

Исследователи из Швеции выяснили влияние питомцев на психическое состояние людей. Оказалось, физическое взаимодействие с собакой повышает активность в лобной доле мозга человека.

По информации зарубежных СМ, исследователи из Базельского университета в Швейцарии доказали, что людям действительно полезно гладить собак. Оказалось, физический контакт с питомцами активирует область мозга, ответственную за социальное общение и эмоции.

Исследователи проанализировали активность мозга 19 мужчин и женщин, которым предложили понаблюдать за собакой, полежать рядом с ней и гладить ее. Затем добровольцы проделали аналогичные действия с мягкой игрушкой и смотрели прямо на белую стену, чтобы питомец и игрушка не попадали в поле зрения.

Выяснилось, что концентрация оксигенированного гемоглобина значительно увеличивалась по мере увеличения контакта с собакой или плюшевым животным. При этом взаимодействие с животным вызывало более сильные изменения, особенно в момент физического контакта.

Поглаживание собак активировало у людей часть мозга, отвечающую за социальное и эмоциональное взаимодействие, что может серьезно улучшать ментальное здоровье человека.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит понятие «собака-проводник».