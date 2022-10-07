Путин подписал закон, вводящий понятие «собака-проводник»

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит понятие «собака-проводник».

Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. В документе указано, что на собак-проводников, которые сопровождают незрячих людей, не распространяются требования к выгулу домашних животных. Они могут свободно пересекать проезжую часть, передвигаться в социальных учреждениях.

В законе прописано, что собака-проводник имеет документы, которые подтверждают прохождение ею специального обучения, которая предоставляется инвалиду по зрению в целях обеспечения технического сопровождения.

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