Ленинградский зоопарк показал фото застенчивого манула

Ленинградский зоопарк показал фото застенчивого манула
Фото: Ленинградского зоопарка

Фото милого и застенчивого манула выложил в группе Ленинградского зоопарка во «ВКонтакте».

Мы знаем, что большое количество наших подписчиков любит манулов. Действительно, сложно устоять перед этими очаровательными хищниками, передает пресс-служба Ленинградского зоопарка.

На фотографиях манул выглядит не очень уверенно. Он с осторожностью крадется по ветвям и робко выглядывает из-за листьев. По всей видимости манул не часто оказывается под прицелом фотокамер.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что волчата Мрак и Сумрак приехали в Ленинградский зоопарк.

ленинградский зоопарк манул


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Власти Петербурга потребовали снести два здания в яхт-клубе на Петровской косе
В России продлили ограничения полетов в 11 аэропортов до 16 октября
Ленинградский зоопарк показал фото застенчивого манула
В России снизились цены на лосось
Каменные идолы на острове Пасхи пострадали из-за пожара
В Петербурге 7 октября погоду продолжает формировать циклон «Zydrune»
Российские магазины OBI могут сменить название на HOBI или OBBI
Космический корабль Crew Dragon с российским космонавтом Кикиной ...