Ленинградский зоопарк показал фото застенчивого манула

Фото милого и застенчивого манула выложил в группе Ленинградского зоопарка во «ВКонтакте».

Мы знаем, что большое количество наших подписчиков любит манулов. Действительно, сложно устоять перед этими очаровательными хищниками, передает пресс-служба Ленинградского зоопарка.

На фотографиях манул выглядит не очень уверенно. Он с осторожностью крадется по ветвям и робко выглядывает из-за листьев. По всей видимости манул не часто оказывается под прицелом фотокамер.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что волчата Мрак и Сумрак приехали в Ленинградский зоопарк.