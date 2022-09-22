Волчата Мрак и Сумрак приехали в Ленинградский зоопарк

В Ленинградском зоопарке поселились два новых волчонка. Одного зовут Мрак, а другого — Сумрак.

Волчата родились три с половиной месяца назад и приехали в Петербург из псковского зоосада, рассказали в Ленинградском зоопарке.

Маленьких волков поселили в вольере напротив Детского зоопарка. Их переселят в большой вольер для постоянного места жительства после ремонта. С новым жилищем малыши познакомятся через месяц, когда все работы закончатся.

«Если вы хотите увидеть волчат, а не взрослых волков, стоит поторопиться, потому что представители семейства псовых растут быстро»,— отметили в петербургском зверинце.

В зоопарке добавили, что Мрак и Сумрак чувствуют себя отлично, они здоровы, умны и очень активны.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленинградском зоопарке появился черный стеснительный ягуар Рич.