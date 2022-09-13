В Ленинградском зоопарке появился черный стеснительный ягуар Рич

Из зоопарка Зеленогорска Красноярского края в Северную столицу прибыл самец черного ягуара, который пока еще стесняется публики, но зато активно играет с ивовыми вениками и коробками.

Животное прибыло на территорию Петербурга еще в июне, но ему необходимо было провести время на карантине. Сейчас же все необходимые меры предосторожности соблюдены, сообщают в пресс-службе городского комитета по культуре.

Молодого ягуара зовут Рич. Он прошел ветеринарные обследования, адаптировался к новой среде и переехал в вольер поближе к своей бабушке — самке ягуара Агнессе.

Уже 17 сентября животному исполнится ровно год. В пресс-службе напомнили, что взрослыми особями крупные кошачьи становятся в возрасте 3-4 лет.

Сотрудники по уходу за хищниками рассказали, что по характеру Рич очень спокойный и осторожный, любит созерцать и анализировать. Ягур впадает в восторг от картонных коробок различных размеров и ивовых веников.

По словам сотрудников зоопарка, во время карантина животное чувствовало себя хорошо и спокойно. Рич пока не привык к большому количеству людей, поэтому посетителей просят его не пугать.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в августе петербургский суд отправил в СИЗО мужчину и женщину, которые украли редкую ящерицу из Ленинградского зоопарка.