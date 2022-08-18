Суд арестовал пару, похитившую ящерицу из Ленинградского зоопарка

Подозреваемых в краже ящерицы арестовали. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Подозреваемых в краже ящерицы арестовали. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Петербурге суд отправил в СИЗО мужчину и женщину, которые украли редкую ящерицу из Ленинградского зоопарка.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, Артема Авакяна и Валерию Гарипову обвиняют в совершении кражи (ч.2 ст.158 УК РФ).

Следствие считает, что вечером 13 августа пара незаконно проникла в террариум и украла оттуда ящерицу «Акантозавр Натали». Ящерицу они отнесли домой, а зоопарк оценил ущерб в 21 тысячу рублей.

Также выяснилось, что ящерица не выпрыгивала с 12-го этажа самостоятельно, как утверждал мужчина. Воры посадили ее в отдельный домашний террариум и купили для нее корм, но долго ящерица не протянула.

«Через 2 дня ящерица умерла и Авакян выбросил ее труп в окно. А еще у Авакяна есть ящерица Геккон. Любит Авакян рептилий», — говорится в сообщении пресс-службы.

На заседании следователь указал, что жестокое отношение Авакяна к животному указывает на деформацию его моральных ценностей.

Оба похитителя просили не отправлять их в СИЗО и предложили возместить зоопарку ущерб, но суд решил иначе. Авакян и Гарипова арестованы до 16 октября.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что украденная из Ленинградского зоопарка ящерица погибла, выпав из окна квартиры похитителя.