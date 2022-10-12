Американские ученые помогли мужчине вылечиться от аллергии на оргазм

Ученые из США помогли мужчине вылечиться от аллергии на оргазм. Всего мировой науке известно 60 подобных случаев.

По информации американских СМИ, ученые из США помогли мужчине избавиться от аллергии на оргазм. Специалисты провели серьезное исследование состояния 27-летнего пациента. Мужчина жаловался на кашель, насморк, чихание и сыпь на руке, которые появлялись после оргазма.

Из-за таких неприятных симптомов пациент избегал сексуальных контактов, так как не хотел лишний раз испытывать сильный дискомфорт, длившийся от нескольких дней до недели. Мужчина не понимал, в чем может быть причина таких симптомов, поэтому безуспешно пытался вылечиться антибиотиками.

Врачи выяснили, что помощь американце сможет только антигистаминный препарат, который облегчил симптомы пациента на 90%. Впервые похожий случай был зарегистрирован в 2002 году, а всего науке известно о 60 эпизодах аллергии на оргазм.

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