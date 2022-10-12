Ученые МГУ научились делать натрий-ионные батареи из борщевика

Исследователи из МГУ и Сколтеха сделали из ядовитого сорняка высококачественный углеродный материал для анодов натрий-ионных батарей.

По информации Naked Science, ученые МГУ и Сколтеха получили инновационный вид аккумуляторов из борщевика, который в будущем сможет заменить более дорогие литий-ионные накопители энергии.

Исследователи изготовили твердый углерод из борщевика, который продемонстрировал кулоновскую эффективность в 87%, что ставит его в один ряд с лучшими материалами этого класса, полученными из другого сырья. По словам эксперта, именно из летних образцов борщевика получился материал с более высокой кулоновской эффективностью, а этот показатель — слабое место анодов из твердого углерода.

Руководитель Центра энергетических технологий Сколтеха отметил, что спрос на перезаряжаемые аккумуляторы будет расти, а натрий-ионная технология выглядит очень перспективно. Такие батареи будут значительно дешевле литий-ионных, и хотя по массе и габаритам они будут проигрывать, но в, целом, будут полезны во многих сферах жизни.

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