Астрофизик назвал возможной связь религии древних шумер с инопланетным вторжением на Землю

Астрофизик Карл Саган прокомментировал вероятность посещения Земли инопланетянами. По его словам, полностью отрицать связь легенд древних шумер и пришельцев нельзя.

По информации Иносми, авторитетный астрофизик Карл Саган рассмотрел гипотезу посещения пришельцами Земли в далеком прошлом. По его словам, рассказ древних шумеров о похожем на рыбу существе по имени Оанн, принесшим людям свет науки и цивилизации, заслуживает более подробного изучения.

«Сами потомки шумеров описывают шумерскую цивилизацию как цивилизацию нечеловеческого происхождения. Целая череда странных существ посещала шумер на протяжении нескольких поколений. Их единственная очевидная цель состояла в том, чтобы обучать человечество. И каждое из этих существ знало о миссии и достижениях своих предшественников», — обозначил свою мысль астрофизик.

Хотя эта легенда кажется весьма правдоподобной, Саган признал, что никаких конкретных доказательств контакта древних шумер с инопланетянами нет, поскольку письменности в тот момент еще не существовало, равно как и возможностей хоть как-то зафиксировать контакт.