Российские космонавты напечатали на борту МКС бюст Гагарина на 3D-принтере

Космонавты Роскосмоса испытали 3D-принтер на борту МКС и напечатали 19 конструкций, в том числе — фигурки шахмат, эмблемы университетов и бюст Гагарина.

По данным ТАСС, космонавт Роскосмоса Олег Артемьев рассказал испытаниях 3D-принтера на борту МКС. Космонавты начали печатать перед спуском, напечатав 19 образцов.

Артемьев уточнил, что на борту космонавты успели напечатать элементы конструкций, лопатки, бюст Гагарина, фигурки шахмат и эмблемы университетов, которые участвовали в этом эксперименте. Однако сразу испытать принтер россиянам не удалось, поскольку у них было разрешения на работу с материалом.

«Мы уже даже сделали техническую составляющую. У нас штапик в нашей микродрели сломался, тут же из только что напечатанного образца вырезали этот штапик, и он пригодился при ремонте дрели», — отметил Артемьев.

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