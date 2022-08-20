На МКС планируют выращивать промышленную коноплю

В космосе может появится первая теплица. На МКС хотят заняться выращиванием промышленной конопли.

План хотят воплотить в жизнь уже весной 2023 года. Об этом сообщается в пресс-релизе компании Redwire.

Предполагается, что эксперимент продлится 60 дней. С помощью исследования ученые хотят изучить выращивание полноценных культур в космосе.

Представители компании подчеркнули, что это будет иметь решающее значение для будущих миссий по исследованию космоса, так как растения обеспечивают регенерацию пищи, кислорода и воды.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что выявлен целый ряд обстоятельств, согласно которым одно вещество может свидетельствовать о внеземной жизни. Ученые рассказали, что метан, содержащийся в атмосфере планеты может говорить о признаке жизни. Это в случае, если не брать во внимание небиологические источники.